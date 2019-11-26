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Küba, ABD'yi anayasal düzenine saldırmakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 21:55 | Son Güncelleme

Küba, ABD'yi anayasal düzenine saldırmakla suçladı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'nin Havana Büyükelçiliğini, tutuklu muhalif lider Jose Daniel Ferrer üzerinden Küba toplumuna ve anayasal düzenine saldırıda bulunmakla suçladı.

Parrilla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimini, Küba'nın yasa dışı olarak gördüğü, Küba Yurtseverler Birliği (UNPACU) örgütünün lideri, muhalif Jose Daniel Ferrer’in tutuklanması olayı üzerinden ülkeye iftira atmak ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütmekle itham etti.

Rodriguez Parrilla, paylaşımında, "Küba'daki ABD Büyükelçiliği, Jose Daniel Ferrer'in koruyup kollanmış, yönlendirilmiş ve maaşlı ajanı olarak kullanmıştır. Bu, Küba'nın iç işlerine açık bir müdahale ve şiddet kışkırtıcılığıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Havana Büyükelçiliğini Küba'nın egemenlik haklarına ve içişlerine müdahale aracı olarak kulladığını öne süren Rodriguez Parilla, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da eleştirerek şunları kaydetti:

"Darbeleri alkış tutan, müttefiklerinin cinayetlerini, barbarca eylemlerini, baskı insan haklarının ihlallerini görmezden gelen ABD Dışişleri Bakanı, Küba'daki Büyükelçiliğini egemen bir ülkenin içişlerine müdahale aracı olarak kullanıyor. Küba bu yalan ve iftiralara pabuç bırakmayacak."

Küba, ABD'nin Havana Büyükelçiliği ile Maslahatgüzarı Mara Tekach'ın, tutuklu muhalif lider Daniel Ferrer ile iş birliği içinde toplumu bölmeye çalıştığını ileri sürmüştü.

Muhalif Ferrer'in beraberindeki 3 kişiyle adam kaçırmak ve saldırmak suçundan 1 Ekim'de tutuklandığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin olayı Küba'nın saygınlığını sarsmak amacıyla kullandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Küba'daki ABD Büyükelçiliği, Jose Daniel Ferrer'in koruyup kollanmasında, yönlendirilmesinde ve fonlanmasında temel araç olmuştur, bu Küba'nın iç işlerine açık bir müdahale ve şiddet kışkırtıcılığıdır." ifadesine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Küba Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla muhalif lider Jose Daniel Ferrer

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