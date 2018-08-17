Küba asıllı sanatçının Trump karşıtı çizimleri ses getiriyor

Küba asıllı Amerikalı ressam Edel Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump için "Trump vahşi bir ateş gibi, ne yapacağı bilinmeyen, bir yerden diğerine atlayan, ülke için tehlikeli bir kişi." ifadelerini kullandı.

TIME ve Der Spiegel gibi dergiler için hazırladığı Trump karşıtı kapaklarla dünyada ses getiren Rodriguez, "Creativebloq"a açıklamalarda bulundu.

Trump'ın dünyanın görebileceği en değişik kişilerden biri olduğunu belirten Rodriguez, insanların böyle bir kişiye ne tepki vereceğini bilemediklerini, bu nedenle resimler çizerek tepki verdiğini söyledi.

Rodriguez, Trump'ın "Özgürlük Heykeli"nin kafasını kestiği ve altta "Önce Amerika" yazan çizimine ilişkin soruya, "Müslüman yasağı ilan edildiğinde çok öfkelendim. İnsanların ülkeye girişine dinlerine göre izin vermek, bir diktatörün, bir tiranın davranışıdır. ABD böyle yapmamalı. Bu resimde Trump'ı DEAŞ militanlarına benzeterek ABD'nin hayallerini öldüren bir katil olarak çizdim." yanıtını verdi.

Trump konulu resimlerinde sık sık ateş temasını kullanan Rodriguez, "O vahşi bir ateş gibi, ne yapacağı bilinmeyen, bir yerden diğerine atlayan, ülke için tehlikeli bir kişi." dedi.