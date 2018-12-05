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Cep telefonları için sınırsız internet erişim hizmetine geçiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

Küba'da bu haftadan itibaren cep telefonları için sınırsız internet erişimi hizmeti verilmeye başlanıyor.

Cep telefonları için sınırsız internet erişim hizmetine geçiliyor

Sputnik'in haberine göre Küba'da bu haftadan itibaren cep telefonları için sınırsız internet erişimi hizmeti verilmeye başlanıyor.

Komünist ülkede devlete ait telekom tekeli ETECSA Başkanı Mayra Arevich, ulusal televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Kübalıların yarın ilk kez sınırsız internet ve 3G hizmetiyle tanışacağını söyledi.

KÜBA'DA CEP TELEFONLARINA İNTERNET BAĞLANIYOR

Kararla Küba, dünyada sınırsız internet erişimine sahip son ülkelerden biri oldu. Küba vatandaşları, cep telefonlarından sadece devletin denetimindeki e-posta adreslerine giriş yapabiliyorlardı.
Ada ülkesi, geçen yıl ev internetine izin vermiş, parklar ve meydanlarda yüzlerce kablosuz internet (Wi-Fi) bağlantı noktaları açılmıştı.

Yeni sınırsız internet hizmetinin, megabayt başına 10 sent tutacağı, 7 dolarlık 600 megabayttan 30 dolarlık 4 cigabayta kadar değişen paketler halinde satılacağı belirtildi.

Küresel standartlara uygun bu fiyatların, aylık gelirleri ortalama 30 dolar olan Kübalılar için ulaşılması zor olduğuna işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Küba cep telefonu internet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
cigabayt neymiş yenimi çıkmış
Çift cevşenli, Tek Çiğdemli, Cigabayt.. Neydi ya aklım karıştı?
Küba'dan bize ne, sen Türkiye'de varsa onu haber yap. Sanki bizdeymiş gibi başlık atmayın.
bende bizim için sandım nerdeeee anca hayal... bizde sömürüden başka bişey yok.. benimkide boş hayal işte..
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