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Küba'da su hortumu böyle görüntülendi

18.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba'nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu meydana geldi. O anlar saniye saniye böyle görüntülendi.

Küba'nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu çıktı. Cienfuegos Meteoroloji Merkezi su hortumunun cumartesi günü 17.00 civarında görüldüğünü belirtti. O anlar farklı noktalardan amatör kameralara yansırken, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Son 4 ay içinde Cienfuegos ve çevresinde en az 3 su hortumu meydana geldiği kaydedildi.

Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.

(İHA)

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Küba
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