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Küba'da tanker üssünde patlamalar! Binlerce kişi tahliye edildi, dünyaya yardım çağrısı

07.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba'da bir tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 121'e yükseldiği açıklandı. 2 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği olayda Küba, dünyaya yardım çağrısında bulundu. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Küba'da tanker üssünde patlamalar! Binlerce kişi tahliye edildi, dünyaya yardım çağrısı

Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde yıldırım isabet etmesi nedeniyle yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmişti. Meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121'e yükseldi. 17 itfaiyecinin kayıp olduğu olayda Küba, dünyaya yardım çağrısında bulundu.

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YARALI SAYISI ARTTI

Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yaralı sayısı arttı

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

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2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, bölgeden 2 binin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol konusunda deneyimli uzmanlardan yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'nin yardım tekliflerine teşekkür ediyoruz. " ifadesini kullandı.

ABD'nin Havana Büyükelçiliği de Küba'ya teknik olarak yardıma hazır olduklarını vurgulayarak, "Matanzas'taki olayla ilgili Küba ile temas halindeyiz." dedi.

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Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmiş, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

DEVLET BAŞKANI BÖLGEYE GİTMİŞTİ

Canel ile Başbakan Manuel Marrero'nun, Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanedeki yaralıları ziyaret ettiği bildirilmişti.

Limandaki patlamanın, 5 Ağustos gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

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Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Küba
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