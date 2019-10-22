Küba Devlet Başkanı Canel'den Bolivya Devlet Başkanı Morales'e kutlama

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i başkanlık seçiminin birinci turundaki başarısı nedeniyle kutladı.

Devlet Başkanı Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bolivya'daki seçimlerin birinci turunu kazanan Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) lideri ve Devlet Başkanı Morales'i tebrik etti.

Canel, paylaşımında "Latin Amerika siyasi haritası sola devam ediyor. Kıtadaki sağcı medyanın uğraşmasına rağmen, Evo dördüncü kez kazandı. Tebrik ediyorum seni kardeşim." ifadesini kullandı.

Muhalefetin, seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia ettiği ülkede, halk Morales karşıtı gösteriler düzenliyor.

- Bolivya'daki devlet başkanlığı seçimleri

Bolivya Seçim Mahkemesinin (TEB) yüzde 83'ü açılan sandıklardan açıkladığı ön sonuçlara göre, Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) oyların yüzde 45,28'ini alırken, en yakın rakibi Carlos Mesa'nın liderliğindeki Solun Devrimci Cephesi Partisinin (FRI) oy oranı yüzde 38,16 olmuştu.