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Küba Devlet Başkanı Canel'den Bolivya Devlet Başkanı Morales'e kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Küba Devlet Başkanı Canel'den Bolivya Devlet Başkanı Morales'e kutlama

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i başkanlık seçiminin birinci turundaki başarısı nedeniyle kutladı.

Devlet Başkanı Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bolivya'daki seçimlerin birinci turunu kazanan Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) lideri ve Devlet Başkanı Morales'i tebrik etti.

Canel, paylaşımında "Latin Amerika siyasi haritası sola devam ediyor. Kıtadaki sağcı medyanın uğraşmasına rağmen, Evo dördüncü kez kazandı. Tebrik ediyorum seni kardeşim." ifadesini kullandı.

Muhalefetin, seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia ettiği ülkede, halk Morales karşıtı gösteriler düzenliyor.

- Bolivya'daki devlet başkanlığı seçimleri

Bolivya Seçim Mahkemesinin (TEB) yüzde 83'ü açılan sandıklardan açıkladığı ön sonuçlara göre, Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) oyların yüzde 45,28'ini alırken, en yakın rakibi Carlos Mesa'nın liderliğindeki Solun Devrimci Cephesi Partisinin (FRI) oy oranı yüzde 38,16 olmuştu.

Mesa'yı, Güney Kore doğumlu Evanjelik papaz Chi Hyun Chung'un başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Parti yüzde 8,77 oy oranıyla takip etmiş, Oscar Ortiz'in liderliğindeki Bolivya Hayır Diyor koalisyonu ise yüzde 4,41 oy almıştı. Başkanlık için yarışan diğer 3 adayın oy oranlarının toplamı ise yüzde 3,37'de kalmıştı.

Bolivya'yı, 2020-2025 yıllarında yönetecek yeni devlet başkanı, 15 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ikinci tur ile belirlenecek.

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Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales Bolivya'da genel seçimler Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

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