HABER

Küba Devlet Başkanı'ndan 1 Mayıs çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 21:25 | Son Güncelleme

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel: - "1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm Küba halkını, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yönelik sürdürdüğü saldırgan politikalarını kınamak için meydanlara davet ediyorum"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm Küba halkını, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yönelik sürdürdüğü saldırgan politikalarını kınamak için meydanalara davet ediyorum." dedi.

Diaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD politikalarını eleştirdi.

"1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm Küba halkını, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yönelik sürdürdüğü saldırgan politikalarını kınamak için meydanalara davet ediyorum." ifadesini kullanan Diaz-Canel, Brezilya'da yolsuzluk suçlamasıyla hüküm giyen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva için de özgürlük talep edeceklerini bildirdi.

Diaz-Canel ayrıca, ABD'nin Venezuela'ya yönelik ekonomik ve siyasi ablukasını "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek, bunun Venezuela halkını ekonomik olarak istikrarsızlığa sürüklediğini savundu.

PARTNERBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyinBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin
İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştüİsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü
Çanakkale'de korkutan deprem!Çanakkale'de korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 mayıs işçi bayramı ABD Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

AK Parti'den YSK açıklaması!

AK Parti'den YSK açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.