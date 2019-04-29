Küba Devlet Başkanı'ndan 1 Mayıs çağrısı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm Küba halkını, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yönelik sürdürdüğü saldırgan politikalarını kınamak için meydanalara davet ediyorum." dedi.

Diaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD politikalarını eleştirdi.

"1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm Küba halkını, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yönelik sürdürdüğü saldırgan politikalarını kınamak için meydanalara davet ediyorum." ifadesini kullanan Diaz-Canel, Brezilya'da yolsuzluk suçlamasıyla hüküm giyen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva için de özgürlük talep edeceklerini bildirdi.

Diaz-Canel ayrıca, ABD'nin Venezuela'ya yönelik ekonomik ve siyasi ablukasını "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek, bunun Venezuela halkını ekonomik olarak istikrarsızlığa sürüklediğini savundu.

