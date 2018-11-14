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Küba doktorlarını Brezilya’dan çekecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:18 | Son Güncelleme

Küba doktorlarını Brezilya’dan çekecek

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı, Brezilya’da devam eden "Doktor Programı"ndan çıkacaklarını ve ülkedeki 11 bin Kübalı doktorun geri çağrılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brezilya’da ekim ayındaki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun "tehdit edici ve aşağılayıcı" açıklamalarından sonra Kübalı doktorları çağırma kararı aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, Brezilya’da devam eden "Doktor Programı"ndan çıkacakları ve ülkedeki 11 bin Kübalı doktorun geri çağrılacağı belirtildi.

Jair Bolsonaro, seçimleri kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, ülkedeki Kübalı doktorların eğitimlerini sorgulayarak diplomalarının yeniden değerlendirileceğini ve yeni şartlar getireceklerini söylemişti.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı ise 5 yıldır devam eden program kapsamında Kübalı doktorların yaklaşık 113,5 milyon hastaya baktığını açıkladı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü’nün öncülüğünde Brezilya Sağlık Bakanlığı ile Küba Halk Sağlığı Bakanlığı arasında 2013'te başlatılan program kapsamında, Brezilya'daki doktor eksikliği için diğer ülkelerden 15 bin doktor yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

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Brezilya Daha Fazla Doktor Programı Devlet Başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro Kübalı doktor

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