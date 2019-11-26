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Küba, Fidel Castro’yu Mamak’ta andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Küba Devrimi lideri Fidel Castro’nun 3.ölüm yıl dönümünde Mamak’ta özel fotoğraf sergisi düzenledi.Mamak Belediyesi ev sahipliğinde Musıkî Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiye, Küba Büyükelçisi Luis alberto Amoros Nunez, Zambia, Arjantin, Peru, Ekvator, Venezuella, Kostarika, Kongo Büyükelçileri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda davetli katıldı.

Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Küba Devrimi lideri Fidel Castro’nun 3.ölüm yıl dönümünde Mamak’ta özel fotoğraf sergisi düzenledi.
Mamak Belediyesi ev sahipliğinde Musıkî Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiye, Küba Büyükelçisi Luis alberto Amoros Nunez, Zambia, Arjantin, Peru, Ekvator, Venezuella, Kostarika, Kongo Büyükelçileri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda davetli katıldı. 19 eserin yer aldığı ve Küba’nın usta fotoğrafçılarının fotoğraflarının bulunduğu sergi iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Nunez’den Köse’ye teşekkür
Kübalılar ve Küba Devrimi’nin tarihi lideri olarak adlandırılan Fidel Castro’yu ölüm yıl dönümünde düzenlenen sergiyle verdiği destek ve ilgiden dolayı Köse’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, “Bu fotoğraflar Fidel’in neden küresel bir saygınlığa, sahip olduğunu hatırlatmaya yardımcı oluyor. Bu değerler yalnızca Küba halkının büyük çoğunluğu tarafından değil aynı zamanda dünya genelinde yüz milyonlarca insan tarafından benimsendi. Fidel yaptıklarıyla, en güçlü ülkelerin muhalefet ve sert düşmanlığına karşı koyarak, halkın desteğini de arkasına alarak bazı şeyleri başarmanın mümkün olduğunu, ona inan herkese inanan herkese göstermiştir” dedi.

"Türkiye ve Küba iki yakın ve dost ülke"
Coğrafi uzaklıklarına rağmen Türkiye ve Küba iki yakın ve dost ülke olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde hayata geçirdiği değerlerin, Küba Devrimi’nin de bu değerlerden beslendiğini, Fidel Castro’nun Atatürk ve Türkiye dostu olduğunu biliyoruz. Bugün de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyor, dost ülke Küba Cumhuriyeti ile kültürden sanata, eğitime birçok alanda işbirliği yapmayı planlıyoruz. İleride Küba Cumhuriyeti ile gerçekleştireceğimiz Kültür ve Sanat organizasyonlarının daha da gelişeceğini umut ediyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

"Liderlerin özgürlük mücadelelerini konuştuk"
Sergi öncesi Venezuella Büyükelçisi ile bir araya geldiğini kaydeden Köse, “Kendileri de buradalar. Bugün kıymetli büyükelçilerimizle Güney insanların kardeşlik duygusunu benimsedikçe hiçbir silahlı gücün onları yenemeyeceğini, Çanakkale’yi, 15 Temmuz’u konuştuk. Türkiye halkının darbeye nasıl karşı çıktığını ve milletin geleceğine nasıl sahip çıktığını konuştuk. Bu özgürlük mücadelelerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın nasıl bir mücadele verdiğini, ’Dünya beşten büyüktür’ diyerek bütün dünya halklarına nasıl sahip çıktığını, nasıl mazlumun yanında olduğunu konuştuk. Keza Küba ve Venezuella liderlerinin ülkelerinde verdikleri özgürlük mücadelelerinin dünyaya örnek olduğunu konuştuk. Bundan sonra dost ülkelerimizle sosyal, kültürel siyasi çalışmalarımızı hep birlikte kardeşçe devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

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