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Küba ile Jamaika arasında 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

Karayip Denizi'nde, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Jamaika, Küba, Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları kıyıları için tsunami uyarısı yaptı.

Küba ile Jamaika arasında 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan 7.7 büyüklüğündeki depremin, deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Jamaika, Küba, Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları kıyıları için dev dalga (tsunami) uyarısı yaptı.

Tsunami nedeniyle kıyılarda deniz seviyesinin 30 santimetre ile 1 metre yükselebileceği ifade edilen uyarıda, dalgaların ilkin Cayman Adaları'nı, Küba'nın güneydoğusunu ve Jamaika'nın kuzeyini vurmasının beklendiği belirtildi.

Tsunaminin 1 ile 3 saat sonra Honduras ve Belize kıyılarına ulaşabileceği kaydedildi.

USGS, depremin büyüklüğünü ilk anda 7.3 olarak açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Küba deprem Son dakika Jamaika tsunami

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bunlar hep kıyametin alametleri habercisi.Dünyanın her yerinde doğal afetler , hastalıklar , müslümanlara zulüm . Allah c.c bizleri Affetsin inşallah..
Ey yobazlar bakın bakalım orada pavyon varmıymış.
bu yıl deprem yılı olacak herhalde Rabbim korusun hepimizi
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