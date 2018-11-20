HABER

Küba Kültür Merkezi'nin kapanacağı iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:02 | Son Güncelleme

Kübalı Blanca Nieves Garcia Cruz, kendisine miras yoluyla kalan Taksim'deki 5 katlı binanın elinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü

İSTANBUL (AA) - Kübalı Blanca Nieves Garcia Cruz, kendisine miras yoluyla kalan Küba Kültür Merkezi olarak kullanılan Taksim'deki binanın elinden alınmaya çalışıldığını iddia etti.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Cruz, Taksim'deki binanın kendisine imzalatılan fahiş senetlerle icra yoluyla satışa çıkarıldığını öne sürdü.

Vasiyet yoluyla intikal eden dernek binasının sürekli gayrimenkul dolandırıcılarının takibinde olduğunu dile getiren Cruz, "Hizmet ve kira ilişkileri kılıfıyla yaklaşan ve bu suretle güven kazanan dolandırıcılar yüksek miktarda senetler tanzim ettirip İstanbul İcra dairelerinden taşınmazın satış yoluna girişmişlerdir. Dolandırıcılar, hileli işlemlere itibar eden kamu görevlileri nezaretinde dernek binamıza haciz işlemleri yapmışlardır." şeklinde iddialarda bulundu.

Kurduğu Küba Kültür Derneği'nin Küba ve Türkiye arasında kültür köprüsü oluşturduğunu belirten Cruz, yetkililerden yardım istedi.

Türkiye'de eğitim gören ve turizm alanında çeşitli çalışmaları bulunan Blanca Nieves Garcia Cruz, 5 katlı binanın, İstanbul'da kiracı olarak yanına yerleştiği ve 2009'da vefat eden Rum arkadaşı Anastasia Saropulos'tan kendisine miras kaldığını sözlerine ekledi.

Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!
Bakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağızBakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız
İBB'nin 2019 bütçesi kabul edildiİBB'nin 2019 bütçesi kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Blanca Nieves Garcia Cruz Küba Kültür Merkezi Taksim

En Çok Okunan Haberler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.