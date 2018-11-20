Küba Kültür Merkezi'nin kapanacağı iddiaları

İSTANBUL (AA) - Kübalı Blanca Nieves Garcia Cruz, kendisine miras yoluyla kalan Küba Kültür Merkezi olarak kullanılan Taksim'deki binanın elinden alınmaya çalışıldığını iddia etti.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Cruz, Taksim'deki binanın kendisine imzalatılan fahiş senetlerle icra yoluyla satışa çıkarıldığını öne sürdü.

Vasiyet yoluyla intikal eden dernek binasının sürekli gayrimenkul dolandırıcılarının takibinde olduğunu dile getiren Cruz, "Hizmet ve kira ilişkileri kılıfıyla yaklaşan ve bu suretle güven kazanan dolandırıcılar yüksek miktarda senetler tanzim ettirip İstanbul İcra dairelerinden taşınmazın satış yoluna girişmişlerdir. Dolandırıcılar, hileli işlemlere itibar eden kamu görevlileri nezaretinde dernek binamıza haciz işlemleri yapmışlardır." şeklinde iddialarda bulundu.

Kurduğu Küba Kültür Derneği'nin Küba ve Türkiye arasında kültür köprüsü oluşturduğunu belirten Cruz, yetkililerden yardım istedi.

Türkiye'de eğitim gören ve turizm alanında çeşitli çalışmaları bulunan Blanca Nieves Garcia Cruz, 5 katlı binanın, İstanbul'da kiracı olarak yanına yerleştiği ve 2009'da vefat eden Rum arkadaşı Anastasia Saropulos'tan kendisine miras kaldığını sözlerine ekledi.

