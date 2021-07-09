Küba: "Soberana 2 Aşımız COVID-19'a Karşı Yüzde 91,2 Oranında Etkili"

Küba, iki doz uygulandığında kendi üretimi olan Soberana2 aşısının Corona virüse karşı yüzde 91,2 oranında etkili olduğunu açıkladı. Kısa bir süre önce bir başka aşı Abdala’nın da yüzde 92,28 oranında etkili olduğu iddia edilmişti.

Uluslararası kurumların da onaylaması halinde Küba, Corona virüse karşı yüzde 90’ın üzerinde etkili aşı geliştiren ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya’nın arasına katılmış olacak.

Küba aşı üretimi konusunda ciddi bir geçmiş ve deneyime sahip bir ülke. Küba, kendi ülkesinde kullanılan aşıların yüzde 80’ini kendisi üretirken aşıların bir kısmını da diğer ülkelere satıyor.

Ülkede hali hazırda 5 ayrı Corona virüsü aşısı geliştirme çalışmasının sürdüğü biliniyor. Ancak son olarak Faz 3 deneme sonuçları açıklanan Abdala ve Soberana 2 aşılarının ülkede acil kullanım onayı alması ve ardından da onay için Dünya Sağlık Örgütü’ne de gönderilmesi bekleniyor.

Bölge ülkeleri Meksika ve Arjantin’in yanısıra Vietnam ve İran ‘da Küba’nın geliştirdiği aşıları kendi ülkelerinde üretmek konusunda girişimlerde bulunmuş durumdalar.

Hem Soberana 2 hem de Abdala aşılarının klasik aşılar oldukları ve vücuda inaktif virüs enjekte ederek bağışıklık sisteminin koruma geliştirmesi metoduna göre çalıştıkları belirtiliyor.

İnaktif virüs aşılarının hem üretim maliyetleri daha düşük oluyor hem de taşıma ve saklama koşulları çok daha kolay sağlanıyor. Bu aşılar mRNA tipi BioNTech benzeri aşılar gibi aşırı soğuk ortamlarda saklanmaya ihtiyaç duymuyor.

Küba’da halen salgın etkili olmaya devam ederken ülkede geçen hafta görülen 3 bin 500’den fazla vaka sayısı rekor olarak kayıtlara geçti.

Ülkede şu ana kadar sadece 1,5 milyon civarında kişi aşılanırken Küba’nın 11,2 milyonluk bir nüfusu bulunuyor. Salgın nedeniyle bugüne dek bildirilen can kaybı sayısı da bin 431 kişi olarak biliniyor.

