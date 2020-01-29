HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Küba ve Jamaika’da 7,7 Büyüklüğünde Deprem

Küba ve Jamaika’da 7,7 Büyüklüğünde Deprem

29.01.2020 00:26 | Son Güncelleme

Amerika’nın Florida eyaletinden Meksika’ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Tsunami uyarısı yapıldı

Küba ve Jamaika’da 7,7 Büyüklüğünde Deprem

Küba ve Jamaika 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Deprem, Amerika’nın Florida eyaletinden Meksika’ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

Tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin merkez üssünün Montego Körfezi’nin 139 kilometre açığında olduğu bildirildi.

Can ve mal kaybına ilişkin bir haber alınmadı. Depremin merkezinin denizin 10 kilometre derinliğinde olduğu da kaydedildi.

Depremin Guantanamo Körfezi’nde de hissedildiği gelen bilgiler arasında.

Önlem amacıyla Florida’nın Miami kentinde bazı binalar boşaltılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesine girdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesine girdi!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küba ile Jamaika arasında 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Küba ile Jamaika 7.7'yle sallandı!

Sözde Ortadoğu Barış Planı'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Gazze sokakları savaş alanına döndü

Gazze sokakları savaş alanına döndü!

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Son dakika! ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

İran'ın Şiraz kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem

İran da sallandı! 5.1 büyüklüğünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de yerli otomobil açıklaması

Erdoğan'dan Senegal'de yerli otomobil açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.