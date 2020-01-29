Küba ve Jamaika’da 7,7 Büyüklüğünde Deprem

Küba ve Jamaika 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Deprem, Amerika’nın Florida eyaletinden Meksika’ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

Tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin merkez üssünün Montego Körfezi’nin 139 kilometre açığında olduğu bildirildi.

Can ve mal kaybına ilişkin bir haber alınmadı. Depremin merkezinin denizin 10 kilometre derinliğinde olduğu da kaydedildi.

Depremin Guantanamo Körfezi’nde de hissedildiği gelen bilgiler arasında.

Önlem amacıyla Florida’nın Miami kentinde bazı binalar boşaltılıyor.

