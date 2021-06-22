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Küba Yeni Bir Corona Virüsü Aşısı Üretti

22.06.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba, Corona virüsüne karşı klinik denemelerde yüzde 92,28 oranında etkili olan bir aşı ürettiğini açıkladı. "Abdala" ismi verilen aşının, korunma için üç doz olarak yapılması gerekiyor

Küba Yeni Bir Corona Virüsü Aşısı Üretti

Küba, Corona virüsüne karşı klinik denemelerde yüzde 92,28 oranında etkili olan bir aşı ürettiğini açıkladı. "Abdala" ismi verilen aşının, korunma için üç doz olarak yapılması gerekiyor.

Ülkede üretilen bir diğer Corona virüsü aşısı "Soberana 2"nin de iki doz kullanımın ardından yüzde 62 koruma sağladığı belirtildi.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki bilimadamlarının tüm olumsuzluklara rağmen iki etkili aşı ürettiklerini duyurdu.

Her iki aşının da Küba Sağlık Bakanlığı’ndan kısa süre içerisinde acil kullanım onayı alması bekleniyor.

Uzun yıllardır kendi aşılarını üreten ve aşı ithal eden ülkelerden biri olan Küba’da salgının başından bu yana devam eden 5 farklı aşı çalışması bulunuyor.

Küba salgınla mücadelede yurtdışından aşı ithal etmek yerine kendi aşısını üretme çabalarına yoğunluk verdi. Arjantin, Jamaika, Meksika, Vietnam ve Venezuela, Küba’nın üreteceği Corona virüsü aşılarından satın almak istediklerini açıkladı. İran da Küba tarafından üretilen Soberana 2 aşısını klinik deneyler amacıyla kendisi de üretti.

Şu ana kadar ülkede yaşayan 11,2 milyon kişiden yaklaşık bir milyonu tam olarak aşılandı.

Küba’da bugüne dek 169 bin 365 vaka görülürken bin 170 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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