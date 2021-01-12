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Küba yeniden ABD'nin terör listesinde

12.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Küba yeniden ABD'nin terör listesinde

ABD Başkanı Trump Küba'yı yeniden "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı.

Küba yönetimi karara "ikiyüzlü ve sinik" sözleriyle tepki gösterdi.ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin dolmasına dokuz gün kala Küba'yı yeniden "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'nın "ABD kaçaklarını ve Kolombiyalı isyancı liderleri barındırarak uluslararası terörizmi destekleyen mütekerrir eylemleri nedeniyle" listeye alındığını söyledi. Pompeo, "Bu eylemle Küba yönetimini bir kez daha sorumlu görüyor ve açık bir mesaj gönderiyoruz: Castro rejimi uluslararası terörizme verdiği desteğe ve ABD yargısını yıkma girişimlerine son vermeli" dedi.

Küba yönetimi ABD'nin kararına tepki gösterdi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter'den yaptığı açıklamada kararı kınayarak "ikiyüzlü ve sinik" sözleriyle eleştirdi.

Trump'ın selefi Barack Obama Küba'yı 2015 yılında 1982 yılından bu yana bulunduğu "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkartmıştı. Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımları da gevşeten Obama, iki ülke arasında yakınlaşma adımları olarak görülen yumuşama politikalarını uygulamaya koymuştu. Ancak ABD Başkanı Trump göreve gelmesiyle birlikte bu sürece son vermiş ve yaptırımları yeniden sertleştirmişti.

ABD'nin 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan seçilmiş başkanı Demokrat Joe Biden'ın ise Obama'nın izinden gitmesi bekleniyor. Biden’ın Küba’yı söz konusu listeden çıkarabileceği ancak bunun aylar sürebileceği belirtiliyor. Listede Küba'nın yanı sıra İran, Kuzey Kore ve Suriye bulunuyor. Listede bulunan ülkeler yurt dışı yatırımları ve uluslararası finans işlemleri konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Reuters,epd/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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