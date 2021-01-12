Küba Yeniden Terörü Destekleyen Ülkeler Listesinde Alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba’yı uluslararası teröre destek olduğu ve teröristlere güvenli liman sağladığı gerekçesiyle 2015 yılında çıkarıldığı ‘‘terörü destekleyen devletler’’ listesine yeniden aldı.

Açıklamaya göre Küba’nın terörü destekleyen devletler listesine alınması, Küba ile ticari ilişki kuran kişi ve ülkelere yaptırım uygulanmasını, ABD tarafından yapılan yabancı desteğin kesilmesini, savunma ihracatı ve satışının yasaklanmasını ve iki amaçlı kullanılabilen bazı ürünlerin ihracatına denetim getirilmesini içeriyor.

Açıklamada, “Bu adımla birlikte Küba hükümetinin bir kez daha hesap vermesini sağlayarak net bir mesaj vereceğiz: Castro rejimine uluslararası terörü desteklemeye son vermeli” ifadeleri kullanıldı.

Küba’nın ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Kolombiya Ulusal Kurtuluş Örgütü’nün (ELN) Kolombiya hükümetinin iade edilmesini istediği 10 liderini teslim etmeyi reddetmesi Küba’nın bu faaliyetlerine örnek olarak gösterildi.

Açıklamada bu örgütün 2019 yılının Ocak ayında Bogota’da polis akademisine düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 87’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı üstlendiği hatırlatıldı.