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Küba Yeniden Terörü Destekleyen Ülkeler Listesinde Alındı

12.01.2021 01:40 | Son Güncelleme:
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Küba Yeniden Terörü Destekleyen Ülkeler Listesinde Alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba’yı uluslararası teröre destek olduğu ve teröristlere güvenli liman sağladığı gerekçesiyle 2015 yılında çıkarıldığı ‘‘terörü destekleyen devletler’’ listesine yeniden aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba’yı uluslararası teröre destek olduğu ve teröristlere güvenli liman sağladığı gerekçesiyle 2015 yılında çıkarıldığı ‘‘terörü destekleyen devletler’’ listesine yeniden aldı.

Açıklamaya göre Küba’nın terörü destekleyen devletler listesine alınması, Küba ile ticari ilişki kuran kişi ve ülkelere yaptırım uygulanmasını, ABD tarafından yapılan yabancı desteğin kesilmesini, savunma ihracatı ve satışının yasaklanmasını ve iki amaçlı kullanılabilen bazı ürünlerin ihracatına denetim getirilmesini içeriyor.

Açıklamada, “Bu adımla birlikte Küba hükümetinin bir kez daha hesap vermesini sağlayarak net bir mesaj vereceğiz: Castro rejimine uluslararası terörü desteklemeye son vermeli” ifadeleri kullanıldı.

Küba’nın ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Kolombiya Ulusal Kurtuluş Örgütü’nün (ELN) Kolombiya hükümetinin iade edilmesini istediği 10 liderini teslim etmeyi reddetmesi Küba’nın bu faaliyetlerine örnek olarak gösterildi.

Açıklamada bu örgütün 2019 yılının Ocak ayında Bogota’da polis akademisine düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 87’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı üstlendiği hatırlatıldı.

Küba’nın ABD tarafından aranan çok sayıda kaçağı da barındırdığı ifade edildi. Bu kişilerin siyasi şiddet suçluları oldukları ve çoğunun onlarca yıldır Küba’da ikamet ettikleri belirtildi.

Bunlar arasında 1973’te New Jersey eyalet polisi Werner Foerster’ı öldürmekle suçlanan ve FBI’ın arananlar listesinde bulunan Joanne Chesimard’ın, 1972’de Virgin Adaları’nda sekiz kişiyi öldürmekle suçlanan Ishmael LaBeet’in ve 1971’de New Mexico eyalet polisi Robert Rosenbloom’u öldürmekle suçlanan Charles Lee Hill’in de olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küba’nın önceki ABD yönetiminin kendisini teröre destek vermemek koşuluyla çıkardığı listeye, verdiği sözü ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Küba rejiminin uluslararası teröre destek vermenin yanı sıra bölgede bir dizi zararlı faaliyette bulunduğuna da dikkat çekildi.

Küba istihbaratının Venezuela’nın güvenlik ve askeri birimlerine sızarak Nicolas Maduro hükümetinin kendi halkı üzerindeki baskıyı sürdürmesine ve terör örgütlerinin çalışmalarına devam etmesine yardım ettiği belirtildi.

Küba hükümetinin Kolombiya’da faaliyet gösteren FARC ve ELN örgütlerinin üyelerine Küba dışında da destek vermeye devam ettiği, Küba rejiminin Maduro’ya verdiği desteğin uluslararası teröristlerin Venezuela’da yaşaması ve büyümesi için ortam oluşturduğu belirtildi.

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