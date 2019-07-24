HABER

Küba’da 104 ülkeden 500 öğrenci doktorluk eğitimini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bu sene yalnızca Küba Latin Amerika Tıp Fakültesinden 104 ülkeden 500 tıp öğrencisinin mezun olduğu kaydedildi.

Küba’da 104 ülkeden 500 öğrenci doktorluk eğitimini tamamladı

Bu sene yalnızca Küba Latin Amerika Tıp Fakültesinden 104 ülkeden 500 tıp öğrencisinin mezun olduğu kaydedildi. Küba’da sağlık sistemindeki 485 bin sağlık çalışanıyla her bin kişiye 9 doktor düştüğü belirtildi.
Fidel Castro tarafından 15 Kasım 1999 yılında başlatılan entegrasyon projesiyle bugüne kadar 100’den fazla ülkeden 29 bin kişinin tıp eğitimi aldığı kaydedildi. Nüfusu 11 milyon 333 bin olan Küba’da 100 bin doktor bulunuyor. Küba, 100 bin doktorla ülkenin tarihi boyunca en yüksek doktor sayısına ulaştı. Küba’da her bin kişiye 9 doktor düştüğü kaydedildi.
Halk Sağlığı Bakanı Jose Angel Portal Miranda, Küba’da devrim sonrası 3 bin doktorun bulunduğunu, Havana Sağlık Bilimleri Üniversitesinin doktor ve hemşire olmak üzere 376 bin sağlık personeli yetiştirdiğini söyledi. Miranda, çoğunlukla Latin Amerika ve Afrikalı olmak üzere 141 bin yabancı öğrencinin Küba üniversitelerinden mezun olduğunu belirtti. Halk Sağlığı Bakanı Miranda, bu yıl bin 535’i yabancı ülkelerden olmak üzere 10 bin öğrencinin sağlık eğitimlerini tamamlayarak doktor olarak mezun olduğunu söyledi.

Küba’da 104 ülkeden 500 öğrenci doktorluk eğitimini tamamladı

Küba’da 104 ülkeden 500 öğrenci doktorluk eğitimini tamamladı

Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Urla'daki 'ÇED iptal kararı' onandıUrla'daki 'ÇED iptal kararı' onandı
Selin getirdiği dev ağaç eve 3 metre kala durduSelin getirdiği dev ağaç eve 3 metre kala durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da harekete geçildi! Çok sayıda kişiye...

Son dakika Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.