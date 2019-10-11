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Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 02:35 | Son Güncelleme

Ülkede nisan ayında yapılan anayasa değişikliğiyle 43 yıl sonra Küba Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı Miguel Diaz-Canel Devlet Başkanı seçildi

Orta Amerika ülkesi Küba'da, nisan ayında onaylanan yeni anayasa değişikliğinin ardından 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi.

Havana Kongre Sarayı'nda düzenlenen olağanüstü oturumla Halk Gücü Ulusal Meclisi (ANPP) üyeleri, 2023 yılına kadar görev yapmak üzere mevcut Küba Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı Miguel Diaz-Canel'i Devlet Başkanı olarak seçti.

Devlet Başkanlığı Yardımcısı olarak Salvador Valdes Mesa, ANNP ve Küba Devlet Konseyi Başkanı olarak da Esteban Lazo Hernandez seçildi.

Öte yandan, Diaz-Canel'in Devlet Başkanı seçilmesi, Küba Devlet Konseyi Başkanlığı göreviyle uygulamada bir farklılık içermiyor.

Miguel Diaz-Canel'in aralık ayında bir başbakan ataması bekleniyor. Atanacak başbakan, ülkede Fidel Castro'dan sonra ilk başbakan unvanı alacak kişi olacak.

Küba'da 1976 yılında Fidel Castro liderliğinde anayasa değişikliği yapılmış ve devlet başkanlığı görevi, Küba Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı olarak değiştirilmişti. Nisan ayının başlarında onaylanan yeni anayasa değişikliği ise ülkede 43 yıl sonra devlet başkanı seçilmesinin önünü açmıştı.

Çoğunluğunu, ülke anayasasında "devlet ve milletten üstün" olarak ifade edilen Küba Komünist Partisi (PCC) üyelerinin oluşturduğu ANPP, yasama yetkisinin yanı sıra üst düzey yöneticileri de seçme özelliğini taşıyor.

- Diaz-Canel'in önceliği ekonomi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, savunma ve ekonomi alanına öncelik vereceğini belirtti.

Küba devriminden övgüyle bahseden Diaz-Canel, "Bu yıl içerisinde ihracat, yabancı yatırımı, konut inşaatı, gıda üretimi, turizm, ulaştırma ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi öncelik verdiğimiz çalışma sahalarını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Fidel Kastro Küba Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

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