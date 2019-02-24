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Küba'da anayasa değişikliği referandumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:39 | Son Güncelleme

Küba'da anayasa değişikliği referandumu

HAVANA (AA) - Orta Amerika ülkesi Küba'da halk, anayasa değişikliğini öngören referandum için yerel saatle 07.00'de oy vermeye başladı.

Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek. Yaklaşık 9 milyon seçmen, sandıkların kurulduğu 25 bine yakın okulda oylarını kullanacak.

Ticari alanda bazı düzenlemeler içeren yeni anayasa, siyasal olarak yenilik getirmiyor, Küba Komünist Partisinin (PPC) "toplumun üst yönetim gücü" olma vasfını pekiştiriyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, oy kullandıktan sonra, "Kübalılar olarak anayasamız için, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için oy kullanıyoruz. Aynı zamanda Venezuela için de oy kullanıyor ve Venezuela'yı savunuyoruz çünkü Venezuela üzerinden kıtanın itibarıyla oynanıyor." açıklamasında bulundu.

Nüfusu 10 milyonu aşan Küba'da 16 yaşından büyükler oy kullanma hakkına sahip. Ülkede 1976'dan beri sorumluluk bilincini artırmak için seçim sandıklarını çocuklar koruyor.

Referanduma sunulan yeni anayasa, yürürlüğe girmesi için geçen aralıkta Ulusal Mecliste onaylanmıştı.

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Küba'da referandum

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