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Küba’da askeri helikopter düştü: 5 ölü

30.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Küba’da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker hayatını kaybetti.Küba Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Guantanamo’ya gitmek üzere Holguin’den kalkan askeri bir helikopterin adanın doğusunda düştüğü bildirildi.

Küba’da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker hayatını kaybetti.
Küba Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Guantanamo’ya gitmek üzere Holguin’den kalkan askeri bir helikopterin adanın doğusunda düştüğü bildirildi. Kalkıştan kısa sonra düştüğü belirtilen helikopterdeki 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Öte yandan Küba’da son büyük hava kazası, Mayıs 2018’de meydana gelmişti. Havana havaalanından kalkan bir uçağın düşmesi sonucu 112 kişi hayatını kaybetmişti.

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