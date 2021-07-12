Küba'da Binlerce Kişi Sokağa Döküldü

Küba’da onlarca yıldır düzenlenen en büyük hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Gösteriye katılanlar özgürlük sloganları atarken ekonomik koşulları ve Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sorunları protesto etti.

Başkent Havana sokaklarında düzenlenen yürüyüşe polis bir noktada müdahale etti. Göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken polis bazı kişileri gözaltına aldı.

Havana yakınlarındaki bazı şehirlerde de halkın gıda, ilaç ve elektrik sıkıntısı nedeniyle benzer şekilde sokak gösterileri oldu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, halkın sıkıntılarının farkında olduklarını söyledi ve protesto gösterilerini “Kübalı Amerikalı mafya”nın sosyal medya kampanyası olarak nitelendirdi.

Diaz-Canel, yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak ABD’nin Trump döneminde Küba’ya uygulamaya başladığı ticari ambargolara bağladı. Devlet Başkanı provokasyonlara karşı halka uyanık olma çağrısında bulundu.

ABD hükümet yetkilileri de Küba’daki protesto eylemleriyle ilgili değerlendirme ve uyarılarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcı vekili Julie Chung Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Küba’da halk artan COVID vakaları ve can kayıpları konusunda kaygılarını dillendirirken ülkede barışçıl protestolar da artıyor” ifadelerini kullandı.

Chung’ın mesajını paylaşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da kendi Twitter mesajında, ABD’nin Küba’daki barış yanlısı protestolara destek verdiğini ve barış yanlısı gösteri yapan kişilere yönelik her türlü şiddeti kınadığını ifade etti.

Küba’da ABD’yle ilişkilerden sorumlu en üst düzey konumdaki yetkili Carlos Fernandez de Cossio’ysa yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı ve yetkililerinin Küba’da siyasi ve toplumsal istikrarsızlığı destekleri eleştirisini yaptı.

Fernandez Twitter mesajında “Küba, ABD’nin aksine barış yanlısı bir ülkedir ve öyle olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

