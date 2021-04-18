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Küba’da Castro Döneminin Sonu

18.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raul Castro Küba Komunist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı

Küba’da Castro Döneminin Sonu

Raul Castro Küba Komunist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Castro yaptığı konuşmada görevinin ülkenin geleceğine güvenle sona erdiğini söyledi.

89 yaşındaki Castro, yaşadığı sürece ülkeyi, devrimi ve sosyalizmi savunmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Castro’nun istifası 19 Nisan’da yürürlüğe giriyor.

Castro daha önce de devlet başkanlığı göreviden ayrılmıştı.

Raul Castro 2011’de partinin en üst düzeydeki görevine ağabeyi Fidel Castro’nun yerine seçilmişti.

Eski Devlet Başkanı Fidel Castro 1965 yılında partinin kuruluşundan beri genel sekreterlik görevini yürütüyordu.

Fidel Castro 2006 yılında hastalanana kadar ülkenin lideriydi. 2008’de başkanlığı kardeşi Raul Castro’ya devretti ve 2016 yılında da hayatını kaybetti.

Raul Castro yerine geçecek isim için aday açıklamadı ancak 2018’de ülkenin başkanlığını devralan Miguel Diaz-Canel’in partinin yeni genel sekreteri olması bekleniyor.

Raul Castro’nun bu görevden ayrılması bekleniyordu. İlk defa ülkedeki 1959 devriminden sonra Castro ismi dışında Küba resmi olarak başka bir isim tarafından yönetilecek.

Fidel Castro 1959 yılında Küba hükümetini deviren devrime liderlik etmişti. Raul Castro da o dönemde Fidel Castro’nun komutanlarından biriydi.

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