HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Küba'da küçük ve orta boy özel işletmelerin kurulmasına izin verildi

Küba'da küçük ve orta boy özel işletmelerin kurulmasına izin verildi

08.08.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba yönetimi, Cuma günü küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına izin veren bir yasayı onayladı; bu, devlete ait şirketlerin norm olduğu komünist ülkede büyük bir değişim olarak yorumlanıyor.

Küba'da küçük ve orta boy özel işletmelerin kurulmasına izin verildi

Küba yönetimi, Cuma günü küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına izin veren bir yasayı onayladı; bu, devlete ait şirketlerin norm olduğu komünist ülkede büyük bir değişim olarak yorumlanıyor.

Bu değişim, Fidel Castro'yu 1959'da iktidara getiren devrimden bu yana düzenlenen en büyük protesto gösterilerinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.

Yeni kurallara göre, 100'e kadar çalışanı olan işletmelere izin verilecek.

Binlerce Kübalı, temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığın yanı sıra sivil özgürlükler üzerindeki kısıtlamalar ve yetkililerin son günlerde koronavirüs salgınını ele alma yönteminden dolayı sokaklara dökülmüştü.

Protestolarda en az bir kişi öldü ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hükümet, protestoların ABD tarafından kışkırtıldığını iddia etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Küba polisine yeni yaptırımlar getirmiş ve komünist rejimin protestocuların kapsamlı değişim taleplerini ele almaması halinde ek cezai tedbirler getireceği konusunda uyarmıştı.

Son aylarda Küba hükümeti, ekonomiyi modernize etmek ve adanın son 30 yılda yaşadığı en kötü ekonomik krizin önüne geçmek için reformları hızlandırdı. Kısmen ABD yaptırımlarının etkisiyle, kronik gıda, elektrik ve ilaç kıtlığı, Covid-19'a karşı alınan sıkı önlemlerle daha da kötüleşmişti.

Şubat ayında hükümet, sağlık, medya ve eğitim gibi kilit alanlar dışında, hükümet tarafından kontrol edilen ekonominin çoğunu yeni gelişen özel sektöre açmaya karar verdi.

Kabaca 600 bin Kübalı'nın özel sektörde çalıştığı tahmin ediliyor, bu da işgücünün yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Fakat bu kişiler, işlerine açıkça izin verecek bir yasal yapı çağrısında bulunuyorlardı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel

'Orta ve uzun dönemde sonuçları olacak büyük bir adım'

Cuma günkü küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeşil ışık, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in video konferans yoluyla katıldığı bir Devlet Konseyi oturumu sırasında verildi.

Ulusal Meclis'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Devlet Konseyi mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkenin üretken dönüşümünün bir parçası olarak ekonomiye dahil olmasını öngören kararı onayladı" denildi.

Başbakan Manuel Marrero Cruz, Haziran ayında "aşılamayacak sınırlar olduğunu" söylemiş ve izin verilen özel faaliyetlerin çok ileri gitmesine izin verilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Küba'da iş geliştirme konusunda uzman Oniel Díaz, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, yeni yasanın pek çok Kübalının yıllardır beklediği bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Oniel Díaz, "Küba ekonomisi için bu orta ve uzun dönemde sonuçları olacak büyük bir adımı temsil ediyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttıKaradeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı
Hayran sayfası bile vardı! Ünlü baykuşa araç çarptıHayran sayfası bile vardı! Ünlü baykuşa araç çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.