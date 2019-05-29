Küba'da özel internet ağları yasal hale getiriliyor

HAVANA (AA) - İnternet kullanımı konusunda dünyada en kısıtlayıcı politikalara sahip ülkelerden Küba'da, özel internet ağları kurulması ve internet erişimi için gerekli ekipmanların ithalatına izin verildiği bildirildi.

Resmi devlet ajansı tarafından duyurulan düzenlemeyle, yasa dışı olan ancak son yıllarda devlet tarafından görmezden gelinen kaçak internet ağlarının yasal hale getirilmesi amaçlanırken, bu kapsamda özel işletmelerin de müşterilerine internet hizmeti sunabileceği belirtildi.

Yeni düzenleme sayesinde, Kübalılar kendi modemleri ve kablosuz ağları ile evlerinden ya da iş yerlerinden internete erişebilecek olsa da ülkede ana sağlayıcının devlet olmasının internet kullanımındaki kısıtlamaların devam edeceği anlamına geldiği ifade edildi.

Özel işletmelerin internet hizmeti sunmasının ve internet ekipmanı ithalatına izin verilmesinin, halkın kullanabileceği internet kafeler açılmasına da imkan sağlayabileceği belirtildi.

Küba'da internet erişimi, 2015 yılına kadar devlete ait bilgisayar merkezleri ve turistlerin kaldığı otellerden sağlanırken, bu durum devletin şehir içi parklara ve caddelere yerleştirdiği internet ağlarıyla değişmiş, vatandaşlar yükleme yaptıkları kartlarla belirli alanlarda internet kullanmaya başlamışlardı.

Yeni düzenleme 29 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

