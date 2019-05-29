HABER

Küba'da özel internet ağları yasal hale getiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

Küba'da özel internet ağları yasal hale getiriliyor

HAVANA (AA) - İnternet kullanımı konusunda dünyada en kısıtlayıcı politikalara sahip ülkelerden Küba'da, özel internet ağları kurulması ve internet erişimi için gerekli ekipmanların ithalatına izin verildiği bildirildi.

Resmi devlet ajansı tarafından duyurulan düzenlemeyle, yasa dışı olan ancak son yıllarda devlet tarafından görmezden gelinen kaçak internet ağlarının yasal hale getirilmesi amaçlanırken, bu kapsamda özel işletmelerin de müşterilerine internet hizmeti sunabileceği belirtildi.

Yeni düzenleme sayesinde, Kübalılar kendi modemleri ve kablosuz ağları ile evlerinden ya da iş yerlerinden internete erişebilecek olsa da ülkede ana sağlayıcının devlet olmasının internet kullanımındaki kısıtlamaların devam edeceği anlamına geldiği ifade edildi.

Özel işletmelerin internet hizmeti sunmasının ve internet ekipmanı ithalatına izin verilmesinin, halkın kullanabileceği internet kafeler açılmasına da imkan sağlayabileceği belirtildi.

Küba'da internet erişimi, 2015 yılına kadar devlete ait bilgisayar merkezleri ve turistlerin kaldığı otellerden sağlanırken, bu durum devletin şehir içi parklara ve caddelere yerleştirdiği internet ağlarıyla değişmiş, vatandaşlar yükleme yaptıkları kartlarla belirli alanlarda internet kullanmaya başlamışlardı.

Yeni düzenleme 29 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
GÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandıGÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet Küba özel internet ağları

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.