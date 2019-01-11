HABER

Küba'da turistleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 5 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

Küba'da turistleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 5 ağır yaralı

HAVANA (AA) - Küba'da, turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Küba resmi basınında çıkan habere göre, Hollanda, İngiltere, Fransa, Meksika ve Kanada'dan gelen 22 turist ve 18 Kübalının seyahat ettiği otobüs, ülkenin doğusundaki Baracoa ile Guantanamo kentleri arasındaki otoyolda, sürücüsünün virajlı ve ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.

Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin milliyetlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Küba'da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 750 kişi öldü, 7 bin 999 kişi de yaralandı.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
'Çift dilli' doğan Zeynep bebeğin ikinci dili ameliyatla alındı'Çift dilli' doğan Zeynep bebeğin ikinci dili ameliyatla alındı
Bitkin bulunan sığırcıklar, bakımlarının ardından doğaya salındıBitkin bulunan sığırcıklar, bakımlarının ardından doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küba trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu

Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.