HAVANA (AA) - ABD'nin, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istemesinin ardından Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu adımını "saldırganlık" olarak nitelendirdi.

Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küba, ABD hükümetinin bu eylemlerine zamanında ve uygun bir şekilde yanıt verecek." ifadesini kullandı.

Kübalı diplomatların, ABD'den ayrılmalarının istenmesine ilişkin ülkesinin vereceği cevabı beklediğini belirten Rodriguez, ada genelindeki enerji kıtlığını ve bu adımı, Trump yönetiminin saldırısının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Rodriguez, ABD'nin, Küba'nın enerji tedarikçilerini baskı altına almaya çalıştığına işaret ederek, Trump yönetiminin, ülkesinin Güney Amerika, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki yakıt tedarikçileri ve nakliyecilerini baskı altına almak için kampanya yürüttüğünü söyledi.

- Diplomatik konut dokunulmazlığının suistimal edildiği iddiası

ABD, Küba'nın New York'taki BM misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istemişti.