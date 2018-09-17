Küba’dan Eşcinsel Evliliğe Yeşil Işık

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, anayasada eşcinsel evliliklerin önünü açacak bir değişiklik yapılmasını desteklediğini söyledi.
Venezuela televizyonu Telesur’a konuşan Diaz-Canel, “iki kişi arasında sınırlama olmaksızın evliliğe izin verilmesi toplumda her çeşit ayrımcılığı önlemeyi sağlayacaktır” dedi.
Küba’nın mevcut anayasasında evlilik “bir kadın ve bir erkek arasında gönüllü birliktelik” olarak tanımlanıyor.
Yeni anayasada evliliğin tanımının “iki insan arasında” şeklinde değiştirilmesi planlanıyor. Konu gelecek yıl referanduma taşınacak.
Diaz-Canel “Zihniyetimizde büyük gelişme yaşayacağız ve birçok tabuyu yıkacağız” diye konuştu.
Bu değişimin mimarının LGBT hakları için çalışan eski başkan Raul Castro’nun kızı Mariela Castro olduğu düşünülüyor.
Diaz-Canel, Raul Castro’dan boşalan koltuğu Nisan ayında devralmıştı.
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