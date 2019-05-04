Küba'dan Havana'nın 500. kuruluş yıl dönümüne özel fuar

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Küba'yı geçen yıl 4,7 milyon turistin ziyaret ettiği bilgisini veren Nunez, "Bu yıl 5,1 milyon turistin Küba'ya gelmesini ve turizm gelirlerinin 3 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu rakam geçen yıl 2 milyar dolar seviyesindeydi." diye konuştu.

Söz konusu fuara geçen yıl 62 ülkeden 3 bini aşkın ziyaretçinin katıldığını belirten Nunez, "Bu yıl Küba'yı ziyaret eden turist sayısını yüzde 7,4 artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası Küba Turizm Fuarı'nın bu hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi.

Küba Turizm Bakanlığınca organize edilen Uluslararası Küba Turizm Fuarı (FITCUBA), 6-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Fuara, dünyanın çeşitli ülkelerinden seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, oteller ve ilgili dernekler katılacak. Bu yıl 39'uncusu düzenlenen etkinliğin misafir ülkesi İspanya olarak belirlenirken, fuarın ana temasını turizm etkinlikleri ve teşvikleri oluşturacak.

- Türk turistlerin sayısında artış

Türkiye ve Küba arasındaki turizm ilişkilerine de değinen Nunez, şöyle konuştu:

"Türkiye'den Küba'yı ziyaret eden turist sayısı artıyor. 2014'te yaklaşık 6 bin Türk turist ülkemize gelirken, geçen yıl bu sayı 18 bine yaklaştı. Küba'nın Türk turistler için çok cazip olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yollarının haftada 3 uçuşu var, yakında bu sayının 4'e yükselmesini bekliyoruz. Küba'nın kültürü, tarihi, turizm altyapısı ve insanları gibi özelliklerinden dolayı daha çok Türk turisti ağırlamak için potansiyeli olduğunu düşünüyorum."

Nunez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Küba'ya düzenlediği ziyaret kapsamında iki ülkenin turizm bakanlıkları arasında iş birliğini artırmaya yönelik bir anlaşma imzalandığını, şubat ayında da Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un ülkeyi ziyareti sırasında turizm alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza atıldığını ifade etti.

- Sağlık turizmi iş birliği alanlarından biri

İki ülkenin turizm alanında daha yoğun çalışabileceğini vurgulayan Nunez, "Sağlık, termal ve iş turizmiyle otel yönetimi gibi alanlarda Türkiye'nin büyük bir deneyimi var. Bu 4 alanda daha çok çalışabilir, bilgi paylaşımı yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.