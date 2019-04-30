Küba’dan Maduro’ya destek

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’daki darbe girişimine yönelik açıklamasında, "Ülkeyi şiddete sürükleyen darbe girişimini kabul etmiyoruz" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteğiyle bilinen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Darbe girişimini kabul etmediklerini kaydeden Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddete sürükleyen darbe girişimini kabul etmiyoruz. Kendini bu yıkıcı hareketin lideri yapan hainler, terör oluşturmak için sokakları silahlı askerlerle doldurdular" dedi.

