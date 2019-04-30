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Küba’dan Maduro’ya destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’daki darbe girişimine yönelik açıklamasında, "Ülkeyi şiddete sürükleyen darbe girişimini kabul etmiyoruz" dedi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteğiyle bilinen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’daki darbe girişimine yönelik açıklamasında, "Ülkeyi şiddete sürükleyen darbe girişimini kabul etmiyoruz" dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteğiyle bilinen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Darbe girişimini kabul etmediklerini kaydeden Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddete sürükleyen darbe girişimini kabul etmiyoruz. Kendini bu yıkıcı hareketin lideri yapan hainler, terör oluşturmak için sokakları silahlı askerlerle doldurdular" dedi.

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