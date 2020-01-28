Kübalı Jose Marti doğum gününde unutulmadı

Küba’nın ulusal kahramanı kabul edilen Jose Marti, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen bir program ile 167. doğum gününde anıldı.

Esenyurt Belediyesi, Küba’nın ulusal kahramanı kabul edilen Jose Marti’ni doğum gününde anmak için M. Kemal Atatürk ile birlikte büstü bulunan Esenkent Havana Parkı’nda bir program düzenledi. Programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Uruguay Konsolosluğu yetkilileri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Etkinlikte Jose Marti’nin hayatı anlatılarak saygı duruşunda bulunuldu. Her iki ülkenin marşları okundu.

"Vatanı için canını veren liderleri anıyorum”

Etkinlikte konuşan Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı üzgün olduğumu belirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise, “Bugün önemli bir anı yaşıyoruz. Dünyanın çok uzaklarından buraya sevgi seli oluşturmak için buradayız. Uluslar bazen yapılan baskılardan, yoksunluklardan önünü göremez körleşirler. Bu anda onları tekrar mücadele etmeye yönlendiren liderlere ihtiyaç vardır. Topluma güven veren, toplumun çıkarlarını önde tutan, canlarını veren liderler ancak o ülkenin kalkınmasını sağlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devlet kurdu. Aynı şekilde Jose Marti, Küba’da halkının önünde ışık oldu. Onları yeniden hayata bağladı. M. Kemal Atatürk de aynı şeyleri yaptı. Minnetle bu uğurda vatanı için canını veren liderleri anıyorum” açıklamasını yaptı.

