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Küba'ya göre ABD ile ilişkilerde yaşanan iyileşmenin geri dönüşü yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:27 | Son Güncelleme

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD ile ilişkilerde yaşanan iyileşmenin geri dönüşünün olmayacağı görüşünü taşıdığını söyledi

NEW YORK (AA) - Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Trump yönetiminin, adayı hedef alan ambargoları ağırlaştırmasına rağmen ABD ile ilişkilerde yaşanan iyileşmenin geri dönüşünün olmayacağı görüşünü taşıdığını söyledi.

Rodriguez Parilla, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin, eski ABD Başkanı Barack Obama ile dönemin Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğini ilan ettiği Aralık 2014 öncesine asla dönmeyeceğini kaydetti.

"Kendimi aşırı derecede iyimser olarak tanımlayabilirim. Geri döndürülemez tarihi bir eğilim mevcut." değerlendirmesini yapan Küba Dışişleri Bakanı, ABD ve Küba halkları arasında da geri dönüşü olmayan biçimde karşılıklı yakınlık ve iletişimin var olduğunu belirtti.

Rodriguez Parrilla, Havana yönetiminin, ABD'de başkanlık seçimi sezonunda gerilimin artmasına hazır olduğunu, Trump yönetiminin, Florida'nın güneyinde yaşayan Küba asıllı ABD'lilerin, adaya yönelik katı bir politikayı desteklediğine inandığını ve bunun "yanlış bir siyasi hesap" olduğunu kaydetti.

Küba Dışişleri Bakanı, "Florida'daki Kübalıların büyük bölümünün, ilişkilerin normalleşmesinde yaşanan gelişmeleri ve ablukanın kaldırılmasını desteklediğinin kanıtlanmış olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

ABD'nin deniz nakliyat firmalarına yaptırımlar uygulayarak, Küba'nın petrol almasına yardım eden üçüncü ülkeleri, sigorta şirketleri ve diğerlerini misillemeyle tehdit ederek ülkesinin petrol satın almasını engelleme girişimlerine rağmen bunun yollarını bulduklarının ifade eden Bakan Rodriguez Parrilla, "Petrol taşımacılığı kabiliyetimizi arttırdık. Bugünün dünyası, ABD'nin petrol tankerlerinin Küba'ya gelişini engellemesini imkansız kılıyor. Bunu yapmanın yolları var. Eminim, bilhassa eylül ayında içinde bulunduğumuz durumun, gelecek haftalarda üstesinden gelinecek." dedi.

Petrol sıkıntısı, geçen ay Küba'da hükümetin petrol tüketimi ve dağıtımında kesintilere neden olmuş, toplu taşıma seferleri azaltılmış ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

Küba ile iletişimi büyük ölçüde kesen Washington yönetimi, petrol akışını sınırlayarak komünist Havana yönetimine baskıyı artırmaya çalışıyor.

ABD, 2014'ün sonunda, 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uyguladığı Küba ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Bu sürecin parçası olarak 2016'da iki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açmıştı ancak daha başkanlık için yürüttüğü kampanya sürecinde normalleşme sürecini eleştiren Donald Trump, 2017'de bu süreci iptal etmişti.

Trump, ilişkileri normalleştirme kararının sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bruno Rodriguez Parrilla Küba

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