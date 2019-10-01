Küba'ya göre ABD ile ilişkilerde yaşanan iyileşmenin geri dönüşü yok

NEW YORK (AA) - Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Trump yönetiminin, adayı hedef alan ambargoları ağırlaştırmasına rağmen ABD ile ilişkilerde yaşanan iyileşmenin geri dönüşünün olmayacağı görüşünü taşıdığını söyledi.

Rodriguez Parilla, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin, eski ABD Başkanı Barack Obama ile dönemin Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğini ilan ettiği Aralık 2014 öncesine asla dönmeyeceğini kaydetti.

"Kendimi aşırı derecede iyimser olarak tanımlayabilirim. Geri döndürülemez tarihi bir eğilim mevcut." değerlendirmesini yapan Küba Dışişleri Bakanı, ABD ve Küba halkları arasında da geri dönüşü olmayan biçimde karşılıklı yakınlık ve iletişimin var olduğunu belirtti.

Rodriguez Parrilla, Havana yönetiminin, ABD'de başkanlık seçimi sezonunda gerilimin artmasına hazır olduğunu, Trump yönetiminin, Florida'nın güneyinde yaşayan Küba asıllı ABD'lilerin, adaya yönelik katı bir politikayı desteklediğine inandığını ve bunun "yanlış bir siyasi hesap" olduğunu kaydetti.