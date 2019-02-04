Küba'yı vuran kasırgada ölü sayısı 6'ya yükseldi

HAVANA (AA) - Küba'nın başkenti Havana'yı geçen hafta etkisi altına alan kasırgada ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, yaptığı açıklamada, geçen hafta Havana'yı vuran kasırgada yaralanan ve durumu ağır olan 13 kişiden ikisinin hastanede hayatını kaybettiğini, böylece kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının altıya yükseldiğini belirtti.

Şiddeti 4. kategoriye çıkan kasırgada, Havana'nın üç bölgesinde bazı evlerin yıkıldığı, bazılarının büyük hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, kasırgada zarar gören 3 bin 500'den fazla evin tadilatına ya da enkaz kaldırma çalışmalarına henüz yeni başlanmış olsa da hafta sonu boyunca afetten etkilenen bölgelerde elektrik, su ve telefon hizmetlerinin neredeyse tamamen yeniden sağlandığını ifade etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından 28 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Havana'da büyük hasara yol açan kasırga nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 172 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı daha sonra 4 olarak güncellenmişti.

