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Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 1956 yılında yapımı tamamlanan ve 63 yıldır ibadete açık olan Saliha Camisi, yıkılma tehlikesi nedeniyle ibadete kapatıldı.

Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde 1956 yılında yapımı tamamlanan ve 63 yıldır ibadete açık olan Saliha Camisi, yıkılma tehlikesi nedeniyle ibadete kapatıldı.
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait olan Eskicami Mahallesi'ndeki 63 yıllık Saliha Camisi'nin kubbe kısmında çatlaklar oluşması üzerine özel bir firmaya analiz yaptırıldı. Gelen raporlarda, caminin kolonsuz ve yığma bina tekniği ile yapıldığı ve riskli yapı olduğu, Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirtildi. Bunun üzerine çökme riski nedeniyle ibadete kapatılan cami için yıkım kararı alındı. Gelen raporların Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'ne gönderildiği ve gelecek olan sonuca göre yıkım işlemlerinin başlatılacağı bildirildi. Yıkım kararı alınan camide, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek ve Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran incelemelerde bulundu.

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Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararıKubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı

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