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Kubilay Aka: Ben aşk insanıyım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Oyunculuk kariyerine Vatanım Sensin ile başlayan ve son olarak Aşk 101’deki başarılı performansıyla bu sezon adından sıkça söz ettiren Kubilay Aka, BeMan'in Haziran sayısına iş ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.

Kubilay Aka: Ben aşk insanıyım

Oyunculuk kariyerine havalimanında keşfedilmesiyle başladığını bildiğimiz Kubilay Aka bu konuyla ilgili şanslı olduğunu belirtti. Ama bu işler için sadece şansın yeterli olmadığını ve çalışmanın da çok önemli olduğunu vurguladı. İlk projesi Vatanım Sensin olan Aka, “Ali Kemal çok derin bir karakterdi” diyerek o karakterin yerinin ayrı olduğundan söz etti.

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Oyunculukta en başta Haluk Bilginer’den ilham aldığını dile getiren genç oyuncu “Kırk fırın ekmek yemem gerekiyor biliyorum ama oynadığı her karakteri hayranlıkla izliyor ve takip ediyorum.” diyerek usta oyuncumuza olan hayranlığını dile getirdi.

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Aşk ile ilgili sorulan soruya ise özellikle aşk insanı olduğu söyledi ve “Planlı veya programlı taktik savaşlarıyla yaşanan ilişki, ilişki değil zorunluluk haline geliyor benim için.” diyerek aşkta taktiğe yer olmadığını belirtti.

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Pandemi sürecinde de kendini yararlı şeyler yapmak için şartlayan genç oyuncu evdeki zamanını müzik yaparak, söz yazarak, spor yaparak ve yemek yapmayı deneyerek geçiriyor. Aynı zamanda filmler keşfetmenin ve evcil hayvanlarıyla bu dönemde vakit geçirmenin ona çok keyif verdiğini söylüyor.

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