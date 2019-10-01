Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması!

Netflix yapımı 'Love 101' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Kubilay Aka ve Bade İşçil geçtiğimiz gün Beşiktaş Vouge adlı mekanda baş başa yemek yerken Snob Magazin objektifine takıldı.

İkili arasında aşk yaşadıkları iddiası ortaya atıldı. Kubilay Aka ise bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Instagram hesabından açıklamada bulunan Aka, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Sadece işimle gündemde olmak isterken iki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek inanın çok üzücü. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim”





