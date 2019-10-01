MAGAZİN

Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:08 | Son Güncelleme

“Çukur” dizisinde “Celasun” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kubilay Aka ile meslektaşı Bade İşçil’in Beşiktaş’ta lüks bir restoranda birlikte görüntülendi, samimi oldukları ve dudaktan öpüştüklerine yönelik magazin basınında iddialar yer almıştı.

Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması!

Netflix yapımı 'Love 101' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Kubilay Aka ve Bade İşçil geçtiğimiz gün Beşiktaş Vouge adlı mekanda baş başa yemek yerken Snob Magazin objektifine takıldı.

İkili arasında aşk yaşadıkları iddiası ortaya atıldı. Kubilay Aka ise bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Instagram hesabından açıklamada bulunan Aka, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Sadece işimle gündemde olmak isterken iki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek inanın çok üzücü. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim”

kubilay

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Usta oyuncunun doktorundan açıklamaUsta oyuncunun doktorundan açıklama
Kanal D'de magazin krizi çözüldü!Kanal D'de magazin krizi çözüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kubiay aka Bade İşçil

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

TFF'den olay karar! Hakemliği bitirildi

TFF'den olay karar! Hakemliği bitirildi

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye yeni sezonda jüri bloklama sürprizi! Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye 1. bölüm fragmanı

O Ses Türkiye yeni sezonda jüri bloklama sürprizi! Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye 1. bölüm fragmanı

Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama! "Bir yılı aşkın bir süredir kanserle mücadele ediyordu"

Usta oyuncunun doktorundan açıklama

Kanal D'de magazin krizi çözüldü!

Kanal D'de magazin krizi çözüldü!

Sıla ve Ceylan Ertem'den muhteşem düet

Sıla ve Ceylan Ertem'den muhteşem düet

Can Yaman ne zaman askere gidecek?

Can Yaman ne zaman askere gidecek?

Kubilay Aka ve Bade İşçil baş başa!

Kubilay Aka ve Bade İşçil baş başa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.