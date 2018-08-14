MAGAZİN

Kubilay Aka'dan flaş 'Çukur' açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Kubilay Aka, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Kubilay Aka'dan flaş 'Çukur' açıklaması

Yalnız başına geldiği Zorlu AVM’de spor mağazalarını dolaşıp reyonlardaki ürünleri göz gezdiren Kubilay Aka, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kendine yöneltilen soruları cevaplayan Aka, “Filmimiz ‘Aşk Bu Mu?’nun çekimleri dün bitti. Kış aylarında vizyona girecek, umarım seyirci de memnun kalır” dedi.

"ÇUKUR İÇİN HABER BEKLİYOR"

'Celasun' karakterine hayat verdiği 'Çukur' dizisinin sezon finali yaptıktan sonra henüz yapımcıdan bir geri dönüş olmadığını dile getiren oyuncu, “Haber bekliyoruz. Yeni sezonda rol alır mıyım henüz ben de bilmiyorum. Biraz sürpriz olacak, bekleyip göreceğiz” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Çukur yeni sezon

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