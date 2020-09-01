Kubilay Aka'dan ÖTV paylaşımı! 'Hayal kuramaz oldum'

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. 30 Ağustos tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan ÖTV artışı sonrası gündem otomobil fiyatları oldu.

Çukur'un yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka da bu gündemle ilgili bir paylaşım yaptı. Aka hayalini kurduğu otomobili paylaşarak şunları söyledi: "Bi'gün olur mu bilmem ama diye hayalini kurduğum araba. Alacağımdan değil. Dünden bu güne artan fiyatı. Benden koşarak uzaklaşıyor. Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum. Teşekkürler #ötvzammı için..."

Kubilay Aka'nın hayranları bu yoruma beğeni yağdırdı.

