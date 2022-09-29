Kubilay Aka ile aşk yaşayan Danla Bilic'ten olay ilişki yorumu: "Hakkımda duyduğum en yanlış ve saygısız tespit!"

Danla Bilic geçtiğimiz günlerde Vatanım Sensin, Çukur, Cam Tavanlar gibi dizilerde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren ünlü oyuncu Kubilay Aka ile görüntülendi. Böylelikle Danla Bilic - Kubilay Aka aşkı belgelendi. Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı olan Danla Bilic sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Danla Bilic, bir Instagram kullanıcısının "Saç renginden ilişki durumunu anlayabiliriz. Yani çoğunlukla. Koyu renkli olduğunda hep sevgilin var" yorumu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DANLA BİLİC'TEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: "BEN HİÇ BOŞTA KALMIYORUM!"

"Hakkımda duyduğum en yanlış ve saygısız tespit" sözleriyle bu yorumu ti'ye alan ünlü YouTuber, "Eğer böyle olsaydı benim saçlarım siyah falan olmalıydı. Çünkü ben hiç boşta kalmıyorum" diyerek kahkaha attı.



