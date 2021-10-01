Kubilay Aka'nın açıklaması tepki çekti: "Ben özür dilemem"

Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'te Aşk101 dizisi ile ekranlarda olan Kubilay Aka'dan tepki alan bir açıklama geldi. Aka, özür dileme konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı.

"BEN HAKLI VEYA HAKSIZ ÖZÜR DİLEMEM"

Genç oyuncu Kubilay Aka'nın ismi bir dönem Miray Daner ile de anılmıştı. Kubilay Aka bu defa galada şaşırtan sözleriyle gündeme geldi.

Aşk 101 dizisinin final galasında konuşan Kubilay Aka konu özür dilemeye geldiğinde asla özür dilemediğini belirtti ve "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum." dedi.

Aka sözlerini "Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" şeklinde konuşarak tamamladı.

Genç ve yakışıklı oyuncu yaptığı açıklama ile sosyal medyada tepki aldı.

Kubilay Aka ile bir zamanlar aşk yaşayan güzel oyuncu Miray Daner için ise "Kurtulmuşsun" şeklinde yorumlar yazıldı.

