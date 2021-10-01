MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kubilay Aka'nın açıklaması tepki çekti: "Ben özür dilemem"

Kubilay Aka'nın açıklaması tepki çekti: "Ben özür dilemem"

01.10.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur ve Vatanım Sensin gibi dizilerde rol almış olan ve son olarak Netflix'in sevilen dizisi Aşk 101'de rol alan genç oyuncu Kubilay Aka Aşk101'in final galasına katıldı. Aka'nın gala gecesinde kurduğu cümleler tepki çekti. Aka, asla özür dilemediğini ifade ettiği konuşmasında "Ben haklı veya haksız özür dilemem" ifadesini kullandı.

Kubilay Aka'nın açıklaması tepki çekti: "Ben özür dilemem"

Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'te Aşk101 dizisi ile ekranlarda olan Kubilay Aka'dan tepki alan bir açıklama geldi. Aka, özür dileme konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı.

"BEN HAKLI VEYA HAKSIZ ÖZÜR DİLEMEM"

Genç oyuncu Kubilay Aka'nın ismi bir dönem Miray Daner ile de anılmıştı. Kubilay Aka bu defa galada şaşırtan sözleriyle gündeme geldi.

miraydaner_16_9_1578481883

Aşk 101 dizisinin final galasında konuşan Kubilay Aka konu özür dilemeye geldiğinde asla özür dilemediğini belirtti ve "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum." dedi.

3098984_810x458

Aka sözlerini "Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" şeklinde konuşarak tamamladı.

kubbb-j9Vy_cover

Genç ve yakışıklı oyuncu yaptığı açıklama ile sosyal medyada tepki aldı.

12_ask-101-kerem-kimdir-kubilay-aka-kimdir-kac-yasinda-nereli-boyu-ve

Kubilay Aka ile bir zamanlar aşk yaşayan güzel oyuncu Miray Daner için ise "Kurtulmuşsun" şeklinde yorumlar yazıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in sözleri eski karısı Adalet Sara'yı kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in sözleri eski karısı Adalet Sara'yı kızdırdı!
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Defne Samyeli'den korkutan açıklamalar: "Çok zor günler geçirdim"Defne Samyeli'den korkutan açıklamalar: "Çok zor günler geçirdim"
Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Marsilya - Galatasaray maçında tribünlerde olay çıktı

Marsilya - Galatasaray maçında tribünlerde olay çıktı

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İş insanına müstehcen görüntüler yollamış

İş insanına müstehcen görüntüler yollamış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Artık tanınmayacak halde

Artık tanınmayacak halde

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Duyan şaştı kaldı! Bomba cinsel ilişki itirafı

Duyan şaştı kaldı! Bomba cinsel ilişki itirafı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.