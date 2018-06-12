Kubilay Aka ve Miray Daner çiftinden ilk aşk fotoğrafı

Genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinin ilk sezonunda birlikte rol almışlardı. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili bir süredir aşk yaşıyordu.

Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından ilk defa birlikte fotoğraflarını paylaştı. Çukur dizisinin de sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Kubilay Aka, Instagram hesabından hikaye bölümünde sevgilisi Miray Daner'le birlikte fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte paylaştı.





