Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 88. yılında anıldı.

Kubilay Şehitliği'nde, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen anma töreninde, anıta çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Topçu Yüzbaşı Özhan Oktay, törende yaptığı konuşmada, şehit Kubilay'ın isminin "vatanseverlik" anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehit Kubilay, kalbi vatan sevgisi ile dolu bir idealistin millet ve Cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna canını seve seve feda etmesinin en güzel örneğidir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar. Onların bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini koruyan cumhuriyet gençliği görevi başındadır."

Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da şehit Kubilay ve arkadaşlarının kahramanlıklarının tarihe altın harflerle yazıldığını ifade ederek, "Yüce milletimiz mukaddes vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.