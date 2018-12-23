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Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın İzmir'in Menemen ilçesinde şehit edilişinin 88. yılı sebebiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Menemen'de 88 yıl önce bugün Cumhuriyet devrimcisi Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatmak, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı

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