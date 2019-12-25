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  4. Kubilay’ın torunu MHP’ye üye oldu

Kubilay’ın torunu MHP’ye üye oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde, 89 yıl önce meydana gelen olayda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın torunu Kemal Kubilay, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) üye oldu.Mustafa Fehmi Kubilay’ın torunu Kemal Kubilay Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte anıldığı 23 Aralık gününden bir gün sonra MHP’ye üye oldu.

Kubilay’ın torunu MHP’ye üye oldu

İzmir’in Menemen ilçesinde, 89 yıl önce meydana gelen olayda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın torunu Kemal Kubilay, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) üye oldu.
Mustafa Fehmi Kubilay’ın torunu Kemal Kubilay Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte anıldığı 23 Aralık gününden bir gün sonra MHP’ye üye oldu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile bir araya gelen Kubilay, sonrasında Menemen’e gelerek üyelik başvurusu yaptı.
MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Menemen’de ikamet eden Kubilay’ın üyeliğinden dolayı onur duyduklarını dile getirerek teşekkür etti. Bölük, “Bu anlamlı günde andığımız şehidimiz Mustafa Fehmi Kubilay’ın torunu Kemal Kubilay Milliyetçi Hareket Partisi’ne üye olmuştur. Bizlere bu onuru yaşattığı için kendilerine partim ve Menemen teşkilatı adına teşekkür ederiz” dedi.

Kubilay’ın torunu MHP’ye üye oldu

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