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Kübra Boyraz’ın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir’de teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:46 | Son Güncelleme

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan pratisyen doktor, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polise teslim oldu.Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan pratisyen doktor, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polise teslim oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Pratisten doktor İzmir’de polise teslim oldu
Öte yandan, serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö., avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliğine giderek polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.’nün, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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