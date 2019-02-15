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Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Mersin’de eski eşi tarafından aracıyla takip edildikten sonra kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Kübra Aşkın, öğrencilerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Mersin’de eski eşi tarafından aracıyla takip edildikten sonra kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın’ın (37) cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Güneykent Mezarlığı’na getirildi.Cenaze törenine genç kadının yakınlarının yanı sıra öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri de katıldı.

Mersin’de eski eşi tarafından aracıyla takip edildikten sonra kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Kübra Aşkın, öğrencilerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mersin’de eski eşi tarafından aracıyla takip edildikten sonra kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın’ın (37) cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Güneykent Mezarlığı’na getirildi.
Cenaze törenine genç kadının yakınlarının yanı sıra öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri de katıldı. Kübra Aşkın’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.
Genç kadının yakınları ise "Öksüz büyüdü. 10 yıl işkence etti. Boşandı yine kurtulamadı. İşkenceyle öldürmüşler. Vicdansızlar, ömür boyu hapis etsinler. Kadın cinayetleri yeter artık. Artık idam çıksın" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi
Dün gece merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, aracıyla seyir halinde iken kendisini takip eden eski kocası Davut D. tarafından araçla önü kesildikten sonra tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı ise daha sonra polise teslim olmuştu.

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi

Kübra öğretmen öğrencilerinin gözyaşları arasında defnedildi
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