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Kübra öğretmeni aracına çarpıp durdurduktan sonra öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

MERSİN'de öğretmen Kübra Aşkın'ın (37) 14 Şubat Sevgililer Gününde eski eşi Davut Demir (41), tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olayının görgü tanıkları, zanlının önce Kübra öğretmenin aracına çarptığını ardından da aracından inerek ateş ettiğini söyledi.  Olay, 14 Şubat günü Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de öğretmen Kübra Aşkın'ın (37) 14 Şubat Sevgililer Gününde eski eşi Davut Demir (41), tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olayının görgü tanıkları, zanlının önce Kübra öğretmenin aracına çarptığını ardından da aracından inerek ateş ettiğini söyledi.
Olay, 14 Şubat günü Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Davut Demir hakkında 'Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın ikinci celsesine Kübra öğretmenin annesi ve kardeşleri de katıldı.
Duruşmada söz verilen Kübra öğretmenin ablası Zehra Özsel (37), kardeşinin kendisiyle her şeyi paylaştığını belirterek, sürekli tehdit altında yaşadığını söyledi. Özsel, “Kardeşim hiçbir şey istemedi. Mal mülk talep etmedi. Sadece canını kurtarmak istedi” dedi.
Kübra öğretmenin kız kardeşi Saliha Aşkın (25) ise, zanlının önceki duruşmada ifade ettiği, "Saliha’yı ben okuttum" sözlerini yalanlayarak gözyaşları içerisinde, “Ablam çok iyi bir insandı. Herkese yardım ederdi. Ben sanığın ablamı bir kere bile sevdiğini görmedim. Böyle sevgi olmaz olsun. Tek bir kuruş parası kursağımdan geçmedi. İyi ki de geçmemiş. Ben kendi paramla ve annemin emekli maaşıyla okudum” diye konuştu.
ANNE SEBİRHAN AŞKIN: O BENİM MELEĞİMDİ
Duruşmada söz verilen anne Sebirhan Aşkın’ın sözleri ise herkesi duygulandırdı. "Ben kızlarımı babasız büyüttüm" diyen anne Sebirhan Aşkın, şunları söyledi: “Ben kimsenin yardımını görmedim. Bir eşimin maaşı dışında kimseden 5 kuruş para yardımı almadım. Zanlı bana para teklif ederdi ben kabul etmezdim. Kızlarımın maaşı ile dalga geçiyordu. Kızıma eziyet ediyormuş benim haberi yoktu. Ben kızlarımı melek gibi büyüttüm. O benim meleğimdi. O benim kuzumdu. Oraya gitti melek oldu. En ağır cezayı almasını istiyorum.”
GÖRGÜ TANIKLARI: ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ
Duruşmada ayrıca görgü tanıkları da dinlendi. Olayın görgü tanıkları zanlının önce Kübra öğretmenin aracına çarptığını ardından da aracından inerek ateş ettiğini söyledi. Tanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından müdafi avukatlarının ‘HTS’ kayıtlarının istenmesine yönelik talebini reddeden mahkeme başkanı, kamera kayıtlarının incelenmesi talebini kabul ederek duruşmayı 23 Ocak 2020’ye erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
KADIN PLATFORMLARI TOPLANDI
Adliye önünde bir araya gelen çok sayıda Kadın Platformu üyeleri, ‘Kadın cinayetlerine, erkek şiddetine ve erkek adalete karşı sokaklardayız’ pankartı açtı. Burada platform adına açıklama yapan Gizem Tatar, "Bugün, boşandığı erkek tarafından katledilen Kübra öğretmenin davasını takip etmek, erkek yargının, erkek egemen sistemin yakasında olmak için buradayız" dedi.

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