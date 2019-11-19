Kübra öğretmeni aracına çarpıp durdurduktan sonra öldürmüş

Kübra öğretmenin kız kardeşi Saliha Aşkın (25) ise, zanlının önceki duruşmada ifade ettiği, "Saliha’yı ben okuttum" sözlerini yalanlayarak gözyaşları içerisinde, “Ablam çok iyi bir insandı. Herkese yardım ederdi. Ben sanığın ablamı bir kere bile sevdiğini görmedim. Böyle sevgi olmaz olsun. Tek bir kuruş parası kursağımdan geçmedi. İyi ki de geçmemiş. Ben kendi paramla ve annemin emekli maaşıyla okudum” diye konuştu.

ANNE SEBİRHAN AŞKIN: O BENİM MELEĞİMDİ

Duruşmada söz verilen anne Sebirhan Aşkın’ın sözleri ise herkesi duygulandırdı. "Ben kızlarımı babasız büyüttüm" diyen anne Sebirhan Aşkın, şunları söyledi: “Ben kimsenin yardımını görmedim. Bir eşimin maaşı dışında kimseden 5 kuruş para yardımı almadım. Zanlı bana para teklif ederdi ben kabul etmezdim. Kızlarımın maaşı ile dalga geçiyordu. Kızıma eziyet ediyormuş benim haberi yoktu. Ben kızlarımı melek gibi büyüttüm. O benim meleğimdi. O benim kuzumdu. Oraya gitti melek oldu. En ağır cezayı almasını istiyorum.”

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