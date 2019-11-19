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Kübra öğretmenin katil zanlısı: "Şu anda elime bir şey geçmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Mersin’de seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

Mersin’de seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı. Hakkında ’müebbet hapis cezası’ istenilen zanlı Davut D., "Hiçbir sebep bir insan canını kıymaya değmez. Ben o gün Kübra ile karşılaşmamışım olsaydım bu olay olmayacaktı" dedi.
Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Davut D., tanıklar, Kübra Aşkın’ın annesi Sebirhan ile kardeşleri Saliha ile Zehra ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Davut D., mahkemedeki ifadesinde, Kübra Aşkın ile ilk başta konuşmak için ışıklarda durduğu belirterek, "Daha sonra devam etti. Ben onun arabasına çarpmadım. Hiçbir sebep bir insan canını kıymaya değmez. Ben yaptığımı doğru bulmuyorum. Ben o gün Kübra ile karşılaşmamış olsaydım bu olay olmayacaktı. Ben planlı yapacak olsam okula gider yapardım. Şu anda elime bir şey geçmedi" diye konuştu.

"O benim meleğimdi, ciğerimdi"
Anne Sebirhan Aşkın ise 3 kızını da çok iyi bir şekilde yetiştirdiğini belirterek, "2’si öğretmen, 1’i doktor oldu. Ben eşimin maaşıyla kızlarımı okuttum. Bu şahsın bir kuruş parası bize geçmemiştir. Çok şükür eşimin maaşı bana yetiyordu. Kızımla evlendikten sonra kızıma sürekli şiddet, eziyet etmiş. Bu adam sürekli ailesine tapıyordu. Bu adam sürekli maaşıyla övünen bir adamdı. Ben kızlarımı melek gibi büyüttüm ama bu adam kızıma sürekli şiddet uygulamış. Kızım ayrılana kadar bunları bana söylemedi. Keşke bana erken söyleseydi erken ayırırdım. O benim meleğimdi, ciğerimdi. Orada da melek oldu. Şahıstan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Kardeşler Saliha ve Zehra da ablalarının hiçbir zaman düzgün bir aile ortamında yaşamadığını savunarak, şahıstan şikayetçi oldular.

"Cinayeti bilerek ve planlı bir şekilde yaptı"
Müşteki avukatları da sanığın Kübra’nın yerini bilerek onun yanına geldiğini iddia ederek, "Cinayeti bilerek ve planlı bir şekilde yapmıştır. Bu yüzden özellikle HTS kayıtlarının mutlaka incelenmesini istiyoruz. Ayrıca bölgedeki güvenlik kameralarına da bakılmasını talep ediyoruz. Şahsın en yüksek noktadan cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.
İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, HTS kayıtlarının incelenmesi talebinin reddine, kameralarının ise incelenmesi ile dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi
14 Şubat gecesi merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, aracıyla seyir halindeyken kendisini takip eden eski kocası Davut D. tarafından araçla önü kesildikten sonra tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı ise daha sonra polise teslim olmuştu.

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