Kübra Par'dan canlı yayın kazası! Programının bittiğini zannetti el hareketi çekti! O anlar gündem oldu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, program yapmak için geldiği Halk TV binasında gözaltına alındı. Pehlivan ile sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına ise birçok isim tepki gösterdi. Kübra Par da TV100 ekranlarında sunduğu programında "Gazeteciliğin temel ilkelerine uyduğumuz ama aynı zamanda mesleğimizi özgürcü icraa edebildiğimiz günlerde size yeni haberler aktarabilmek üzere ana haberin sonuna geldik" diyerek tepki gösterdi ve programı bitirdi.

EL HAREKETİ ÇEKTİ!

Kübra Par, ana haber bültenini bitirdikten hemen sonra ise canlı yayın kazasına imza attı. Stüdyodan çıkarken el hareketi yaptı ve kameralara yansıdı.

na haberden zamanında çıkamayan Par'ın yönetmenine 'zamanında çıktım' demek için böyle bir harekette bulunduğu iddia edildi. O anlar ise gündem oldu.