Kübra Par ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi

Yazar Orhan Pamuk ile ailecek görüştüklerine dair görüntüler paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı ile Habertürk yazarı Kübra Par arasında tartışmaya neden oldu.

Kübra Par bugünkü yazısında Rasim Ozan Kütahyalı ile resmi var diye Orhan Pamuk'a yapılan lincin haksızlık olduğunu yazdı.

"NO NAME BİR KIZCAĞIZ"

Par’ın yazısı üzerine, Rasim Ozan Kütahyalı’dan yanıt geldi. Twitter’dan açıklamada bulunan Kütahyalı, isim vermeden Par’ı eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var! Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan “No Name” bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir"

“KUMPAS İŞİNİ SEN İYİ BİLİRSİN”

Kübra Par Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Rasim Ozan Kütahlı’nın, “Buna kumpas denir” ifadelerine tepki gösterdi. Par, “Kimseden talimatla yazı yazmadım, yazmam. Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin” dedi.

Par şöyle yanıt verdi:

"ROK, Orhan Pamuk yazıma çok bozulmuşsun belli ki

1-Kimseden talimatla yazı yazmadım, yazmam. Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin

2- Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim

3- Erzincanlı olmaktan, orada okumuş olmaktan niye utanayım? Aksine gurur duyuyorum. Yoksa Boşnaklara yaptığın gibi onlara da hakaret mi edeceksin?

4- Düştüğün çukurdan seni çıkarmak için Orhan Pamuk’la fotoğraf paylaşmak falan yetmez. Çırpınışların çok acınası..."

